        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!

        İstanbul Esenler'de 26 ay önce ay önce tekstil ofisinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 41 yaşındaki Metin Dolançay'ın katil zanlısı yakalandı. Yakalanan zanlının dehşeti yaşattığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Buna göre şüphelinin motosikletle olay yerine geldiği, iş yerinde oturan Dolançay'a pencereden ateş ettiği ve ardından motosiklete binip hızla uzaklaştığı anlar yer aldı

        Giriş: 10.10.2025 - 10:46 Güncelleme: 10.10.2025 - 10:46
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Kan donduran olay geçtiğimiz yıl 31 Temmuz'da İstanbul Esenler'de meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre tekstil atölyesinin ofisinde arkadaşlarıyla oturan Metin Dolançay, silahlı saldırıya uğrayıp yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dolançay hayatını kaybetti.

        OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda olay anına ait güvenlik kamera görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerde olay yerine motosikletle gelen iki kişiden biri, motosikletten inip iş yerinin penceresinden içeriye doğru ateş ederek Metin Dolançay’ı vuruyor.

        20 KİLOMETRELİK KAÇIŞ

        Dehşet saçan görüntülerde cinayeti işleyen katil zanlısının nereye nasıl kaçtığı tüm güvenlik kameralarıyla izlendi. Yapılan uzun soluklu çalışmalarda kasklı saldırganın olay yerine motosikleti kullanan arkadaşıyla geldiği tespit edildi. Olaydan sonra motosikletle kaçan şüpheli tam 20 kilometre sonra Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde motosikletten indi.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Motosikletten inen şüphelinin daha sonra ticari bir taksiye binerek Başakşehir 2. Kısım Mahallesi'ne gittiği tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin Yakup Serkan Z. olduğu belirlendi. Kayıplara karışan şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        TUTUKLANDI

        Güngören’de yapılan uygulamada katil zanlısı yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde yapılan soruşturma sonunda adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı. Cinayetin alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edildi.

