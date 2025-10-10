Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışların Batı Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğuda 4 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz(Bolu hariç), Orta ve Doğu kıyıları ile Sakarya'nın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batıda 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, zamanla doğu ve kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.