        Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışların Batı Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğuda 4 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor.

        Giriş: 10.10.2025 - 07:24 Güncelleme: 10.10.2025 - 07:24
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz(Bolu hariç), Orta ve Doğu kıyıları ile Sakarya'nın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 22°

        Ankara

        Güneşli 15°

        İzmir

        Güneşli 23°

        Antalya

        Güneşli 26°

        Trabzon

        Parçalı Bulutlu 20°

        Bursa

        Güneşli 19°

        Adana

        Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 24°

        Gaziantep

        Güneşli 23°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 16°

        Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batıda 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, zamanla doğu ve kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

