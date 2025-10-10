Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail hükümeti ateşkesi onayladı | Dış Haberler

        İsrail, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını onayladı

        İsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında Gazze'deki ateşkes anlaşmasını onayladı. Anlaşmaya göre çatışmalar duracak, İsrail kısmen Gazze Şeridi'nden çekilecek ve Hamas, İsrail'in elindeki yüzlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında tüm kalan rehineleri teslim edecek

        Giriş: 10.10.2025 - 01:31 Güncelleme: 10.10.2025 - 02:52
        İsrail hükümeti ateşkesi onayladı
        İsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın planı kapsamında Gazze’deki ateşkes anlaşmasını onayladı.

        İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü İsrail kabine toplantısının yapıldığı bildirildi.

        ATEŞKES ONAYLANDI

        AA'nın haberine göre; Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, "Gazze’deki savaşı sona erdirme ve tüm İsrailli esirleri geri getirme anlaşmasını" onayladı.

        İsrail basınında yer alan haberlerde, kabine toplantısının ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski danışmanı Jared Kushner’in katılımıyla düzenlendiği belirtildi.

        İsrail resmi yayın kurumu KAN’ın haberine göre, hükümetteki bakanların çoğunluğu anlaşmayı onaylarken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil 5 bakan karşı oy kullandı. Karşı oy kullanan tüm bakanların Ben-Gvir ve Smotrich’in liderliğindeki partilere mensup olduğu aktarıldı.

        İSRAİLLİ REHİNELER SERBEST BIRAKILACAK

        Reuters'in haberine göre, Gazze'deki çatışmaların 24 saat içinde durdurulması ve ardından 72 saat içinde Gazze’de tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılması bekleniyor.

        Bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki yıldır süren Gazze savaşını bitirme girişiminin ilk adımı olarak değerlendirildi.

        İsrail Başbakanı Netanyahu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hükümet, canlı ve yaşamını yitirmiş tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin çerçeveyi az önce onayladı” denildi.

        Anlaşmanın duyurulmasının ardından hem İsrailliler hem de Filistinliler, 67.000’den fazla Filistinlinin öldüğü iki yıllık savaşın sona ereceğine dair en büyük adımı kutladı. Bu süreçte Hamas’ın saldırılarıyla başlayan çatışmalarda kaçırılan son rehinelerin de geri dönmesi bekleniyor.

        HAMAS, ARABULUCULARDAN TEMİNAT ALDI

        Hamas’ın sürgündeki Gazze sorumlusu Halil el-Hayya, ABD ve diğer arabuluculardan savaşın sona erdiğine dair teminat aldıklarını söyledi.

        İsrail hükümet sözcüsü, ateşkesin anlaşmanın onaylanmasından sonraki 24 saat içinde yürürlüğe gireceğini, ardından Gazze’deki rehinelerin 72 saat içinde serbest bırakılacağını belirtti.

        Gazze’de halen hayatta olduğu düşünülen 20 İsrailli rehine bulunurken, 26 rehinenin öldüğü ve 2'sinin akıbetinin bilinmediği vurgulandı. Hamas, ölülerin naaşlarının teslim edilmesinin, hayatta olanların serbest bırakılmasından daha uzun sürebileceğini bildirdi.

        Anlaşmaya göre çatışmalar duracak, İsrail kısmen Gazze Şeridi'nden çekilecek ve Hamas, İsrail’in elindeki yüzlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında tüm kalan rehineleri teslim edecek.

        Gıda ve tıbbi yardım taşıyan kamyon filolarına, çadırlarda barınan yüzbinlerce sivilin ihtiyaçlarını karşılamak için giriş izni verilecek.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
        #Hamas
