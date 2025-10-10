Ankara'da olay, Pursaklar'da meydana geldi. Kimliği açıklanmayan kişi, boş arazide eski eşini üzerine tabanca doğrultarak rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS İKNA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

DHA'daki habere göre bir elinde silah bulunan, diğer eliyle de kadını kolundan tutan şüpheliyi polis ikna etmeye çalıştı. Polisin çalışmasıyla ikna edilen şüpheli, silahı bırakarak teslim oldu.

O ANLAR KAMEREYA YANSIDI

Gözaltına alınan şüphelinin kadını silahla rehin aldığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, şüphelinin kadına silah doğrulttuğu anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.