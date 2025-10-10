Beşiktaş'ta ara transfere Sergen Yalçın imzası!
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde zirveye yaklaşmaya çalışırken diğer yandan da tecrübeli hocanın talepleri doğrultusunda ara transfer çalışmaları başladı.
Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için de çalışmalar başladı.
Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde 12 ismi kadrosuna katarken Demir Ege Tıknaz ve Kartal Kayra Yılmaz ise kiradan dönen isimler olmuştu.
Ole Gunnar Solskjaer'in yerine transferin son günlerine doğru göreve gelen Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı hamleleri gerçekleşirken ara transferde de diğer eksiklerin giderilmesi planlanıyor.
Transfer için tam yetkiyi alan Sergen Yalçın, ekibi ile birlikte çalışmalara başladı.
Yalçın'ın en önemli iki talebi ise yaz transfer döneminin sonlarında olduğu gibi orta saha ve stopere takviye gelmesi.
Ndidi, Demir Ege ve Salih Uçan’ın sakatlıkları nedeniyle orta sahada zaman zaman sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı hocanın direkt ilk 11’de görev yapabilecek çok yönlü bir oyuncu istediği ifade edildi.
Son maçlarda stoperde Tiago Djalo ve Emirhan Topçu ikilisinde karar kılan Yalçın'ın ocak döneminde buraya tecrübeli ve lider bir isim isteğinin olduğu bildirildi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da teknik heyetten gelecek öneriler doğrultusunda temaslara başlaması bekleniyor.