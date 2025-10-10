Habertürk
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta ara transfere Sergen Yalçın imzası! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta ara transfere Sergen Yalçın imzası!

        Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde zirveye yaklaşmaya çalışırken diğer yandan da tecrübeli hocanın talepleri doğrultusunda ara transfer çalışmaları başladı.

        Giriş: 10.10.2025 - 11:06 Güncelleme: 10.10.2025 - 11:08
        1

        Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için de çalışmalar başladı.

        2

        Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde 12 ismi kadrosuna katarken Demir Ege Tıknaz ve Kartal Kayra Yılmaz ise kiradan dönen isimler olmuştu.

        3

        Ole Gunnar Solskjaer'in yerine transferin son günlerine doğru göreve gelen Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı hamleleri gerçekleşirken ara transferde de diğer eksiklerin giderilmesi planlanıyor.

        4

        Transfer için tam yetkiyi alan Sergen Yalçın, ekibi ile birlikte çalışmalara başladı.

        5

        Yalçın'ın en önemli iki talebi ise yaz transfer döneminin sonlarında olduğu gibi orta saha ve stopere takviye gelmesi.

        6

        Ndidi, Demir Ege ve Salih Uçan’ın sakatlıkları nedeniyle orta sahada zaman zaman sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı hocanın direkt ilk 11’de görev yapabilecek çok yönlü bir oyuncu istediği ifade edildi.

        7

        Son maçlarda stoperde Tiago Djalo ve Emirhan Topçu ikilisinde karar kılan Yalçın'ın ocak döneminde buraya tecrübeli ve lider bir isim isteğinin olduğu bildirildi.

        8

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da teknik heyetten gelecek öneriler doğrultusunda temaslara başlaması bekleniyor.

