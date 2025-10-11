Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde birlikte çöp toplamaya çıktığı kamyon şoförü Mehmet Özkaynak'ı aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürüp, kaçan belediye temizlik işleri çalışanı Gökhan Mutlu, cinayetin nedenini açıkladı. İşte kan donduran vahşetin gerekçesi...
Antalya'da, Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Gökhan Mutlu, önceki gün Sülek-Hacıisali yolunda çöp kamyonunda mesai arkadaşı Mehmet Özkaynak'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü.
JANDARMAYA TESLİM OLDU
DHA ve İHA'daki habere göre olayın ardından kaçan Gökhan Mutlu, daha sonra olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Hacıobası Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasına giderek jandarma ekiplerine teslim oldu.
SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen katil zanlısının savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.
ÇÖP KAMYONUNU HIZLI KULLANMIŞ
Gökhan Mutlu, Özkaynak'ın tavır ve konuşmalarından rahatsız olduğunu ve aracı çok hızlı kullandığını belirterek, konuşmalarına dikkat etmesi ve kamyonu yavaş kullanması konusunda yaptığı uyarıları dinlemediğini, bunun üzerine de öldürmeyi planladığını söylediği öğrenildi.
CİNAYETİN PLANINI YAPMIŞ
Olay günü de bu planı uygulamak için harekete geçtiğini ve ormana geldiklerinde cinayeti işlediğini anlatan Mutlu, pişman olmadığını dile getirdi.
İfadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gökhan Mutlu, tutuklandı.