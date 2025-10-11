Fiyat etiketlerinde yeni dönem

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle çeşitli iş yerlerinde satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasalarda fiyat şeffaflığını artırmak amacıyla yürütülen düzenleme, denetim ve yaptırımlara kararlılıkla devam edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamda sıklıkla hizmet aldığı lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmelerde, fiyatların açık, erişilebilir ve dürüst biçimde sunulmasını sağlamak üzere yeni uygulamalar hayata geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, işletmelere fiyat bilgisi paylaşımı zorunluluğu getirildiği vurgulanarak şu bilgiler verildi:

"Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan ve kriterleri Ticaret Bakanlığınca belirlenen işletmeler, fiyat listelerine ilişkin bilgileri elektronik sistem üzerinden Bakanlığımıza aktarmakla yükümlü olacaktır. Bu veriler, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek, kamuoyunun şeffaf biçimde erişimine sunulacaktır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızca belirlenerek ilan edilecektir. Bu düzenlemeyle tüketicilerimiz, hizmet almak istedikleri işletmelerin fiyat bilgilerine her yerden, her an dijital ortamda erişebilme imkanına kavuşacaktır."