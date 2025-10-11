Habertürk
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ile kırmızı difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan uyuşturucu organize suç örgütü üyesi Hasan Lala'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanmaları ve bu sabaha karşı ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.

        Giriş: 11.10.2025 - 08:07 Güncelleme: 11.10.2025 - 08:11
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
