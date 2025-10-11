Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!

        Adana'da, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, Hazine'ye ait arazileri satma vaadiyle 50 kişiyi, 80 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 13 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı

        Giriş: 11.10.2025 - 10:45 Güncelleme: 11.10.2025 - 10:45
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 13 şüpheliyi tespit etti.

        50 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

        DHA'daki habere göre kentte 7 Ekim'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin Hazine'ye ait arazileri kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak ecrimisil yöntemiyle kiralama veya sahte tapu ve belgeler düzenleyerek satma vaadiyle 50 kişiyi yaklaşık 80 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

        37 TAPU SENEDİ ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; başka kişiler adına düzenlenmiş 37 tapu senedi, 30 sahte belge ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        13 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

        13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        #adana
        #Son dakika haberler
