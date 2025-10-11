Habertürk
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 15:39 Güncelleme: 11.10.2025 - 15:54
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

        "Ana baba ocağımda bulunmak benim için ayrı bir bahtiyarlık. Hem hasret giderelim hem geçmiş olsun dileklerimizi iletelim hem de yapımı tamamlanan eserleri hizmetinize verelim istedik.

        Önceki gün Gazze'yle ilgili yüreklere su serpen haber aldık. Ateşkes konusunda Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı. Dün sürecin nasıl geliştiğini, süreç boyunca Türkiye'nin nasıl bir diplomasi trafiği yürüttüğünü anlattım. Sayın Trump ile Mısır ve Katar liderlerinin verdiği desteğe dikkat çektim. Türkiye, Türkiye'den çok daha büyüktür.Türkiye'nin sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da çok çok ötesindedir.

        Türkiye kendi tabii mecrasında geleceğe doğru emin adımlarla yürüyor. Ülkemiz aktif dış politikası, diplomatik tecrübesiyle son sürecin lokomotiflerinden oldu.

        Hamas çok basiretli tavırla barışa hazır olduklarını gösterdi. Diğer Müslüman ülkeler de görüşmelere destek oldu. 2 yıllık soykırımın, vahşetin ardından Gazze'de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı. Şahsınızda Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum.

        Bize milletimizle birlikte mazlumların hayır duaları yeter. Hakkın rızasına halkın duasına mazhar olabiliyorsak ne mutlu bize. Gazzeli yetimlerin, ciğerini toprağa vermiş Gazzeli anne babaların duasını alabiliyorsak en büyük bahtiyarlık budur. Allah'a şükürler olsun ki milletimiz de bizim bu samimiyetimizi görüyor.

        Tüm hayatını karşıtlık üzerine bina etmiş birkça müzmin dışında milletmiz gayretlerimizi görüyor. Biz de milletimizi hayalkırıklığına uğratmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize umut bağlayan, bizimle sevinen ve üzülen mazlumlara mahcup olmamak için çırpınıyoruz.

        #Son dakika haberler
