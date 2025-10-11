Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem 3. Sayfa 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti! | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!

        İstanbul Fatih'te, yabancı uyruklu 31 yaşındaki Gulzhamal Taalaibek Kyzy, yaşadığı binanın 5'inci katındaki dairenin camından düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan bir kadın, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 13:44 Güncelleme: 11.10.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul'da olay, saat 05.35 sıralarında Fatih Silivrikapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın en üst katında yaşayan Gulzhamal Taalaibek Kyzy (31), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin camından düştü.

        AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kyzy, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kyzy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Aynı evde kalan yabancı uyruklu Zarına B., aşırı alkollü halde bulundu.

        KIRIK İÇKİ ŞİŞELERİ VE BARDAKLAR BULUNDU

        Dairede yapılan incelemelerde kırık alkol şişeleri ve bardaklar tespit edildi. Türkçe bilmeyen ve alkolün etkisinde olduğu belirlenen Zarına B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Olayın yaşandığı binanın zemin katında esnaflık yapan Yasemin Savur, "Sabah geldiğimizde olayı öğrendik. Bizim binada 4'üncü kattaki müşterimiz vardı, bizden alışveriş yapardı. İntihar mı kendi mi atladı bilmiyoruz. Annesi ve kendisi vardı evde, başka kimseyi görmedim girip çıkan" dedi.

        Çevre esnafı Fevzullah Akarcık, yüksekten düşerek hayatını kaybeden kadını tanıdığını ifade ederek "Sabah iş yerine geldiğimde polisler sokağı kapatmıştı. Olay yeri inceleme ekipleri buradaydı. Tanıyorum, müşterimdi. Bir kızı, oğlu ve kendisi vardı. Sabah müşterim kadının kelepçelenerek gözaltına alındığını söyledi" diye konuştu.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler