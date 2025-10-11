5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!

İstanbul'da olay, saat 05.35 sıralarında Fatih Silivrikapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın en üst katında yaşayan Gulzhamal Taalaibek Kyzy (31), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin camından düştü.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kyzy, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kyzy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Aynı evde kalan yabancı uyruklu Zarına B., aşırı alkollü halde bulundu.

KIRIK İÇKİ ŞİŞELERİ VE BARDAKLAR BULUNDU

Dairede yapılan incelemelerde kırık alkol şişeleri ve bardaklar tespit edildi. Türkçe bilmeyen ve alkolün etkisinde olduğu belirlenen Zarına B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayın yaşandığı binanın zemin katında esnaflık yapan Yasemin Savur, "Sabah geldiğimizde olayı öğrendik. Bizim binada 4'üncü kattaki müşterimiz vardı, bizden alışveriş yapardı. İntihar mı kendi mi atladı bilmiyoruz. Annesi ve kendisi vardı evde, başka kimseyi görmedim girip çıkan" dedi.