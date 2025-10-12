Habertürk
        Bulgaristan - Türkiye maçı YAZAR YORUMLARI

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti. Spor yazarları, Ay-yıldızlıların galibiyetini değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2025 - 09:53 Güncelleme: 12.10.2025 - 10:00
        "Kendilerini gösterdiler"
        Spor yazarları, 6-1 üstünlüğümüzle sona eren Bulgaristan maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "KENDİLERİNİ GÖSTERDİLER"

        "İkinci yarı bizim adımıza şanslı başlangıç oldu. Kendi kalelerine attıkları golle moral olarak yıkılan Bulgaristan oyun disiplininden koptu. Daha açık oynamayı yeğlediler. Bu anlayış tam da bizim istediğimiz şekildeydi. Oyun hakimiyetini ele geçiren milli oyuncular açık alan buldular. Arka arkaya attığımız goller hatta son saniyelerde gelen altıncı gol tarihi bir zaferin kazanılmasına neden oldu. Çok yetenekli ve bireysel özellikleri önde olan oyuncularımız Bulgaristan karşısında kendilerini tam olarak gösterdiler diyebiliriz. Zorlanmadığımız bir maç ve güzel galibiyet Salı günü oynayacağımız Gürcistan karşılaşması için iyi bir moral oldu." (İbrahim Yıldız - Habertürk)

        "YÜZDE 99 YETMEZ"

        "Futbolda yüzde 99 yetmez, kazanan taraf her zaman yüzde yüzle sahadadır. Seviyeler değil, yüksek performanslar konuşur. Milli Takımımız maçın ilk yarısını kendine göre biraz daha gevşek bir seviyede oynadı. Futbolun kesin cevaplarından birini de ilk yarının sonunda elde ettiği skorla gördü.

        İkinci yarı tamamen bu bahsettiğimiz ayarlara dönen, döndüğü andan itibaren de farkını yansıtan keyifli bir Milli Takım oyunu izledik. Bu yüksek temponun içine üstün yetenekler de girince arzu ettiğimiz skoru çok erken yakaladık." (Ali Gültiken- Sabah)

        "ZEMİNDE MUTLAKA ANTRENMAN YAPILMALI"

        "Bulgar futbolu 30 yıldır yerlerde. Bu takıma karşı çıkıp, rahat rahat kazanmamız gerekiyordu normalde de. Real Madrid, Inter, Roma ve Juventus’ta banko oynayan oyuncularımız var kadromuzda.

        İlk yarı bizi epey strese soktu. Ama ikinci yarı coştuk. Yakın geçmişte Benfica’da birlikte oynayan Orkun ve Kerem, Milli Takımımızda da birlikte başarıyla forma giyiyorlar. İspanya karşısında aldığımız ağır mağlubiyetin yan etkileri, ilk yarıda kendini hissettirdi. İlk devre 15 dakika ritmimiz iyiydi aslında. Arda, Hakan’dan aldığı pasla nefis gidip golü atmıştı ama hemen golü yedik. Sonrasında defansımızın arkasına atılan toplarda sıkıntı yaşadık.

        Oyuncularımız zeminde bol bol kaydılar. Yeni bir moda var futbolda; ülkemizde antrenman yapıp, sonra yolculuk yapıyor çoğu takımımız. Bu duruma Milli Takımımız da dahil oldu. Maçın oynayacağı zeminde yürüyüp, dinlenmeye çekiliyor herkes ama bence o zeminde mutlaka antrenman yapılmalı." (Ercan Taner-Sözcü)

        "SIĞ, YETERSİZ, SEVİMSİZ..."

        "Bulgaristan yeni teknik direktörü ile son maçtan 7 farklı oyuncu ile sahada. Ceza alanı üstünde kalabalık savunma ile oynayarak önde baskımızı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Uzun toplarla çıkarak pozisyonlar aradı ve golü de böyle buldular.

        Bu futbol günümüzde sığ, yetersiz ve sevimsiz kabul ediliyor. Biz ilk yarıda ağırlıkla sağ kanat olmak üzere kanatları kullandık ancak 10 orta 1 isabetle sıkıntı yaşadık. Derin ve kalabalık savunma yapan takıma karşı pivot santrafora ihtiyaç var ama o da bizde yok! Böylesine kalabalık ve statik savunmayı merkezden tempolu ve ritimli pas, sık ve seri kanat değişikliği ile açmamız gerekiyordu ki bunu ikinci yarının başından itibaren yapınca goller ve fark geldi." (Mustafa Çulcu-Fotomaç)

        "GÜRCİSTAN İLE FİNAL MAÇI"

        "İkinci yarının başında baskıyla başladık. Daha hızlı oynadık. Kalitemizi sahaya yansıttık ve 7 dakikada attığımız gollerle maçı kopardık.

        Şimdi Gürcistan ile salı akşamı final maçını oynayacağız. O maçtan alacağımız 3 puan, bizi grup ikincisi yapmaya yeter. Bunu başarabilecek güçteyiz. Şunu unutmamak lazım ki Bulgaristan'dan daha iyi bir takıma karşı oynayacağız" (İlker Yağcıoğlu-Takvim)

        "İKİNCİLİĞİ CEBE KOYMA ZAMANI"

        "Popov 49'da bizim yapamadığımızı yaptı ve topu kendi kalesine gönderdi. İki dakika sonra da Kenan Yıldız, Bulgaristan stratejisini yerle bir eden golü attı. Bulgarlar artık risk alıyor, derin boşluklar veriyordu ve Hakan-Kenan işbirliğinde Yıldız'ın uzak köşeye harika plasesi fişi çekti. Tarihimizde deplasmanda resmi maçlarda hiç kazanamadığımız Bulgaristan artık teslim olmuştu ve bizim için İspanya maçında kaybettiğimiz prestiji geri kazanma fırsatı doğmuştu. Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'nun Gürcistan maçı öncesi dinlenmesi ve sarı kartlı oldukları için ceza riskinden kurtulması için kenara gelmesi gerekiyordu. Montella da son yarım saatte bu hamleyi yapıp, onları güvenceye aldı. Şimdi Gürcistan'ı da yenip, ikinciliği cebe koyma zamanı." (Engin Verel-Akşam)

