Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Mısır: Liderler zirvesi pazartesi günü | Dış Haberler

        Mısır: Liderler zirvesi pazartesi günü

        Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Gazze'de savaşı sona erdirme anlaşmasına dair düzenlenecek zirveye 20'den fazla ülkenin liderinin katılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.10.2025 - 22:58 Güncelleme: 11.10.2025 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mısır: Liderler zirvesi pazartesi günü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mısır Cumhurbaşkanlığı, Şarm el-Şeyh'te Gazze'de savaşı sona erdirme anlaşmasına ilişkin bir zirve düzenleneceğini duyurdu.

        Yapılan açıklamada, zirveye ABD Başkanı Donald Trump dâhil, 20'den fazla ülkenin liderinin katılacağı bildirildi.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zirveye katılacağı ifade edilmişti.

        ABD VE MISIR DÜZENLEMELERİ GÖRÜŞTÜ

        Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Şarm eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek Gazze konulu zirveye ilişkin düzenlemeleri ele aldı.

        Mısır Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamaya göre Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi eş başkanlığında gerçekleştirilecek zirveye dair ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü.

        Bölgedeki durum, Filistin meselesine ilişkin olumlu gelişmeler ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sona erdirme çabalarının ele alındığı görüşmede, Gazze Şeridi’ndeki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanmasına dair düzenlemeler de masaya yatırıldı.

        Bakanlar ayrıca Sisi ve Trump'ın eş başkanlığında gerçekleştirilecek Gazze konulu Şarm eş-Şeyh Zirvesi'nin uluslararası katılım dahil olmak üzere düzenlemelerinin ayrıntılarını "kapsamlı" şekilde görüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        ABD Temsilcisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
        ABD Temsilcisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        Trump Zelenskiy ile görüştü
        Trump Zelenskiy ile görüştü
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"