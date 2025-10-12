Habertürk
Habertürk
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, sıcaklık bugün ülkemizin bazı bölgelerinde mevsim normallerinin 10 derece altında seyredecek. Yurdun batısı dışında da birçok ilde sağanak ve bazı kentlerde de karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İşte bugün beklenen hava durumu...

        Giriş: 12.10.2025 - 09:14 Güncelleme: 12.10.2025 - 09:18
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        Marmara’nın doğusu, İç Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Kars ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye çevreleri ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklıkları da ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        İKİ UYARI BİRDEN

        Yağışların, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Rüzgârın da, Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden, yine yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

