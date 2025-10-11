Habertürk
Habertürk
        Vincenzo Montella: Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz!

        2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti. Bizim Çocuklar'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 11.10.2025 - 23:37 Güncelleme: 12.10.2025 - 00:57
        "Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz!"
        2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        "GÜRCİSTAN MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

        Çok zorlu bir deplasmana geldik. İlk yarı skor 1-1'di. Öne geçtiğimiz maçta bir anlığına değişti ama ikinci yarıda istediğimiz sonucu alabilmek için hırslıydık. Çok mutluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için. Bugün başka ilkler de var. Zeki ilk golünü attı, Hakan'ın 100. maçı. Kenan da özellikle resmi maçlarda ilk dublesi milli takım formasıyla. Bu ilkler için çok mutluyuz. Direkt rakiplerimizle gol averajını sıfırladık. Gürcistan maçı bizim için çok önemli, direkt rakibimiz. O maça bugünden itibaren hazırlanmaya başlayacağız.

        "CAN UZUN GOL ATMAYI HAK EDİYORDU"

        Can'ın gol atmasını çok istiyorduk. 5-1'lik maçta 1 gole daha ihtiyacımız vardı. Can Uzun da bu golü hak ediyordu. Çok üzüldük şutu dışarı çıkınca. 6. golü attık İrfan ile, İrfan hep kenardan gelip maçlara imzasını atıyor. Çok mutluyuz.

        "BİZİM İÇİN AVERAJ ÖNEMLİYDİ"

        İkinci yarıya çıkarken taktiksel değişiklikler yaptı. Rakiplerin ritmine uymamamız, dikin pas atmamız gerektiğini söyledi. Çocuklar dediklerimizi uyguladı ve mükemmel bir ikinci yarı ortaya çıktı. İkinci yarı hızlıca golleri bulduk. Altı gol attıktan sonra fazla sevindik. Bulgaristanlı taraftarlar kusura bakmasın. Bizim için önemliydi. Gürcistan'la olan averaj durumundan dolayı sevindik.

        "DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK İSTİYORUZ"

        Dünya Kupası'na direkt mi gideriz yoksa play-off üzerinden gideriz bunu sahada göreceğiz. Ne olursa olsun, Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz.

