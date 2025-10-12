Çok acı bilanço! Feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada ölü sayısı 6’ya çıktı. Kazada yaralanana Mustafa Uçman (66) da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre kaza, 7 Ekim'de Erdemli ilçesi Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde meydana geldi. Domates hasadına giden tarım işçilerini taşıyan ehliyetsiz Cemal Karakuş (29) yönetimindeki minibüs, virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu 10 metreden yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Cemal Karakuş ile işçiler Şerife Evdilek (41), Emre Buğra Sevindik (16), Şadiye Sezer (21), Hakan Yılmaz (50), Ümmü Demir (48), Emine Gürhan (59), Mustafa Uçman (66), Şenay Yıldırım (45), Ayşe Toker (50), Durdu Mehmet Daş (17), Halil Özer (64), Ayşe Uygun (51) ve Fatma Sezer (54) ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ümmü Demir dün hastanede hayatını kaybetti. Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Uçman da sabaha karşı yaşamını yitirdi. Uçman’ın cenazesinin bugün ilçede toprağa verileceği bildirildi