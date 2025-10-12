Habertürk
Habertürk
        Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı!

        Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı!

        Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakıldığını açıkladı

        Giriş: 12.10.2025 - 17:42 Güncelleme: 12.10.2025 - 17:52
        Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

        Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.

        Kamuoyuna duyurulur."

