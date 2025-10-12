Habertürk
        Acı ikiye katlandı! Biri 5 biri 6 yaşında!

        Acı ikiye katlandı! Biri 5 biri 6 yaşında!

        Mardin'de dün bir evde meydana gelen yangında 5 yaşındaki Bekir Çeçen hayatını kaybetmişti. Faciada ise acı ikiye katlandı ve yaralanan 6 yaşındaki Merve Kerse de yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2025 - 15:07 Güncelleme: 12.10.2025 - 15:07
        
        
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden Bekir Çeçen (5), toprağa verildi. Durumları ağır olan 3 kişi Diyarbakır’a sevk edilirken, tedavileri biten 9 kişi ise taburcu edildi.

        DHA'nın haberine göre Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi 751 Sokak'ta bulunan 3 katlı evin giriş katındaki dairede 10 Ekim günü henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı açamayınca duvar kırıldı. Evden tahliye edilen yaralılar, Bekir Çeçen (5), Muhammed Efe Ç. (2), Baran Ç. (8), Derya K. (35), Dilşah K. (44), Bager Ç. (23), Kadri A. (45), Latife K. (23), İbrahim K. (6), Nahide K. (4), Aras E. (29), Leyla Ç. (27) ve Ebru K. (21) çevre hastanelere kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralılardan Bekir Çeçen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekir'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

        MİNİK ÇOCUKTAN DA ACI HABER GELDİ

        Durumları ağır olan yaralılardan Bager Ç., Leyla Ç. ve Ebru K., ise önce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ardından Diyarbakır’a sevk edildi. Tedavileri biten 9 kişi ise hastaneden taburcu edildi.

        Otopsi işlemleri tamamlanan Bekir Çeçen’in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Çeçen’in cenazesi ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Bekir Çeçen’in ardından, durumu ağır olan ve Diyarbakır’a sevk edilen yaralılardan Merve Kerse de (5) doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Merve’nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        #Son dakika haberler
