        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı

        TFF, Berke Özer'in dün oynanan Bulgaristan – Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafileden izinsiz şekilde ayrıldığını açıkladı.

        Giriş: 12.10.2025 - 14:47 Güncelleme: 12.10.2025 - 14:51
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        Türkiye Futbol Federasyonu, kaleci Berke Özer'in dün oynanan Bulgaristan – Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafileden izinsiz şekilde ayrıldığını açıkladı.

        İşte TFF'nin açıklaması:

        A Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan – Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul’a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.

        Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.

        Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası’na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir.

        Berke Özer’in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK’dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmiştir.

