Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Nobel ödülü verilmeden önce bilgi mi sızdırıldı?

        Norveç Nobel Enstitüsü, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan kişi duyurulmadan önce, ödülü alan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya desteğiyle bilinen Venezuelalı Maria Corina Machado'ya yönelik bahislerin bir anda artması nedeniyle komiteden bilgi sızıp sızmadığını soruşturacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2025 - 19:14 Güncelleme: 12.10.2025 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nobel öncesi bilgi mi sızdırıldı?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Norveç'te yayın yapan Aftenposten gazetesinin haberine göre, Norveç Nobel Enstitüsü Direktörü Kristian Berg Harpviken, yerel saatle 10.50'de Machado'yu Nobel Barış Ödülü'nü kazandığına ilişkin bilgilendirmek üzere aradı.

        Bu sırada Polymarket adlı seçim bahis şirketi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, internet sitesindeki bahislerle ödül duyurulmadan saatler önce Machado'nun kazanacağının tahmin edilebildiğini belirtti.

        BAHİSLER BİR ANDA ATTI

        Bu paylaşımın ardından, Netanyahu'ya desteğiyle bilinen Machado'nun kazanacağına ilişkin bahislerin bir anda artması, Norveç Nobel Komitesi'nden bilgi sızıp sızmadığına ilişkin soruyu akıllara getirdi.

        REKLAM

        Polymarket'ın sitesindeki verilere göre, Norveç saatiyle 00.40'ta Machado'nun kazanacağına ilişkin bahisler yüzde 3,75'ti. Bu oran, 00.45'te yüzde 7,6'ya; 01.00'de yüzde 39'a çıktı. Daha sonra 02.00'de beklenmedik bir artış göstererek Machado'nun kazanacağı yönünde bahisler yüzde 72,8'e ulaştı.

        BİLGİ SIZINTISI ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

        Machado'nun kazanacağı üzerine bahisler en düşük seviyedeyken bu yarışın kazananına ilişkin tahminler arasında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya'da cezaevinde hayatını kaybeden muhalif Aleksey Navalnıy'ın eşi Yulia Navalnaya ön planda yer alıyordu.

        Norveç'te yayın yapan finans gazetesi Finansavisen'in haberinde, Machado'nun kazanacağını düşünen kullanıcıların bazılarının, bahis sitesine 300 bin Norveç Kronu (yaklaşık 30 bin dolar) ve yaklaşık 68 bin dolar gibi miktarlarda para yatırdığını yazdı. Bu hesaplardan bazılarının, bahis oranlarının arttığı gün açılması da dikkati çekti.

        Norveç Nobel Enstitüsü Direktörü Harpviken yaptığı açıklamada bilgi sızıntısı şüphesiyle soruşturma başlatacaklarını açıkladı.

        Soruşturmanın nasıl yürütüleceğine ilişkin detay paylaşmayan ancak bunun "dijital bilgi sızıntısı olabileceğini" belirten Harpviken, "Bilgi sızdırıldığını kesin söylemek için çok erken. Ancak bunu soruşturacağız." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Norveç Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydness, komitede bilgi sızdıran bir kişinin olup olmadığına ilişkin bilgisi olmadığını ve Nobel Barış Ödülü adaylarının yıllardır "başarıyla" gizli tutulduğunu savundu.

        2025 NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ KAZANAN MACHADO, NETANYAHU DESTEKÇİLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

        Venezuela'da muhalefet lideri Machado, "Batı ve ABD ile sıkı ilişkiler" temalarını öne çıkaran siyaset izliyor.

        2014'te Maduro yönetimine karşı ülke çapındaki protestolar sırasında görevden alınarak kısa süreli hapis cezası verilen Machado, siyasi çizgisini İsrail'e destek sağlayarak belirlemesiyle tanınıyor.

        Medyada yer alan iddialara göre Machado, 2018'de Netanyahu'dan Venezuela'ya müdahale için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne aracılık etmesini istedi. Söz konusu istekte Machado'nun, iktidara gelmesi halinde İsrail ile 2009'da kesilen diplomatik ilişkilerini yeniden kuracağını ısrarla belirttiği belirtildi.

        Venezuela ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in 2009'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası İsrail Büyükelçisini sınır dışı etmesiyle kesilmişti.

        REKLAM

        Machado, 2019'da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından İsrail'e destek mesajı paylaşarak "İsrail Devletinin Bağımsızlık Bildirgesi'nin 71. yıl dönümü vesilesiyle Yahudi halkına mesajım: Venezuela'nın mücadelesi, İsrail'in mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

        Machado'nun liderliğini yaptığı Vente Venezuela Partisi, Temmuz 2020'de İsrail'in iktidar partisi Likud ile "stratejik işbirliği anlaşması" imzaladı. Partinin resmi internet sitesinde yayımlanan metne göre anlaşma, politik, ideolojik, sosyal, stratejik ve güvenlik alanlarında ortak çalışma hedeflerini içeriyor.

        Çeşitli röportaj ve mitinglerinde de İsrail'e desteğini açıkça dile getiren Machado, İsrail merkezli medya kuruluşlarına verdiği röportajlardan birinde "Venezuela'yı yönettiğimde hükümetim, İsrail Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıyacak." ifadesini kullandı.

        Machado, Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım sürecinde Tel Aviv yönetimine desteğini dile getirdi.

        Nisan 2024'te İran ile İsrail arasındaki çatışmalar esnasında Machado, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından "İran rejiminin doğrudan saldırısı karşısında İsrail devleti ve halkıyla dayanışmamı sunuyorum." paylaşımında bulundu.

        REKLAM

        ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütlerinden CAIR'dan yapılan yazılı açıklamada, Nobel Komitesinin Gazze soykırımına karşı çıkanlar yerine "Müslüman karşıtı faşizmi ve İsrail'in ırkçı Likud Partisini destekleyen birine" ödül verme kararının "kabul edilemez" olduğu belirtilmiş, paylaşılan bilgiler ışığında Nobel Komitesinden kararın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rojin'in ölümünde yeni rapor!
        Rojin'in ölümünde yeni rapor!
        "Gazze'de anlaşma Netanyahu'ya rağmen sağlandı"
        "Gazze'de anlaşma Netanyahu'ya rağmen sağlandı"
        Fenerbahçe'de iki kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de iki kadro dışı kararı!
        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        Acı ikiye katlandı! Biri 5 biri 6 yaşında!
        Acı ikiye katlandı! Biri 5 biri 6 yaşında!
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Ateş açtılar, kaçırdılar ve darp ettiler!
        Ateş açtılar, kaçırdılar ve darp ettiler!
        Ateşkesin üçüncü gününde Filistinlilerin dönüşü sürüyor
        Ateşkesin üçüncü gününde Filistinlilerin dönüşü sürüyor
        İtalya'da Kenan Yıldız övgüsü!
        İtalya'da Kenan Yıldız övgüsü!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu