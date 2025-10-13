Litvanya'da Szymanski'nin gecesi: İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta, 8 maçla başladı.

Elemelerde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı.

Hollanda'nın sahasında Finlandiya'yı 4-0 yendiği G grubu karşılaşmasında Memphis Depay, 1 gol ve 2 asist yaparak ülkesinin en çok asist ve gol kaydeden oyuncu oldu. 31 yaşındaki santrafor, Hollanda formasıyla 54 gol ve 35 asist üretti.

L Grubu maçında Faroe Adaları, sahasında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. SZYMANSKI DAMGA VURDU Mücadelenin ilk yarısında Fenerbahçe'de oynayan Polonyalı milli oyuncu Sebastian Szymanski, kornerden attığı golle dikkatleri üzerine çekti.. Genç oyuncu, Litvanya'ya kornerden attığı golle milli formayla çıktığı 50. maçında 6. golünü kaydetti. Öte yandan 26. yaşındaki futbolcu, 64. dakikada Robert Lewandowski'nin golünde de asisti yapan isim oldu. Sol kanattan gelişen atakta Skoras'ın pasıyla topla buluşan Szymanski, rakibinden sıyrıldı ve ortasını kale sahasına doğru havalandırdı. Lewandowski kale sahasında kafa vuruşunu yaptı ve topu kaleci Svedkauskas'ın solundan ağlarla buluşturdu.