ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze planının ilk aşaması bugün hayata geçiriliyor. Hamas ile İsrail arasında iki yılın süren çatışmaların ardından cuma günü ateşkesin yürürlüğe girmesiyle bugün ilk esir takası başladı.

Hamas, ilk etapta Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 20 İsrailli esirden 7’sini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine Gazze kentinde teslim etti. TSİ 11.00 sularında Hamas, 13 İsrailli rehineyi daha teslim ettiğini duyurdu.

TSİ 12.30 itibariyle İsrail, yaşayan tüm rehinelerin İsrail'de olduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanlığı, İsrailli esirler bu sabah erken saatlerde bırakılacağını duyurmuştu. Hamas, serbest bırakacakları 20 İsrailli rehinenin ismini sabah saatlerinde paylaşmıştı. TSİ 08.00 sularında Hamas İsrailli esirleri serbest bırakmaya başladı.

İsrail hükümeti, İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından 1966 Filistinli esirin serbest bırakılmasına hazırlandığını açıklamıştı. Hamas, Filistinli esirlerin bazılarının Gazze’ye ulaştığını açıkladı.