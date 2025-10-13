İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
Denizli'de, inşaatlarda kullanılan iskele için aralarında 10 bin lira alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 2 kardeş, Halil B. tarafından tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden 39 yaşındaki Ömer Kandemir öldü, Önder Kandemir ise tedaviye alındı. Cinayet şüphelisi ise polis tarafından yakalandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde olay, Gültepe Mahallesi Kaynarca caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil B. ile Ömer Kandemir (39) arasında inşaatlarda kullanılan iskele için 10 bin lira alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.
İKİ KARDEŞİ SİLAHLA VURDU
DHA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Halil B., üzerinde bulunan tabancayla Ömer Kandemir ile yanındaki kardeşi Önder Kandemir’e ateş etti.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ömer Kandemir ile kardeşi Önder Kandemir, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ÖMER KURTARILAMADI ÖNDER TEDAVİ ALTINDA
Göğsünden vurulan Ömer Kandemir, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Önder Kandemir’in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Polis, iki kardeşi vuran Halil B.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.