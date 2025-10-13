Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, ormandan topladıkları mantarlardan yaptıkları yemekten zehirlenen 62 yaşındaki Ertuğrul Salman yaşamını yitirirken, eşi 54 yaşındaki Zeynur Salman ise hastanede tedaviye alındı
Aydın'da olay, Nazilli’nin Kavacık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Nazilli'nin Kavacık Mahallesi'nde, bir gün önce ormandan topladıkları, 'Köygöçüren' diye bilinen mantarları pişirip yiyen Ertuğrul Salman (62) ve eşi Zeynur Salman (54) saat 12.30 sıralarında fenalaştı.
KOCA ÖLDÜ EŞİNİN DURUMU AĞIR
DHA'daki habere göre durumun bildirilmesi üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ertuğrul Salman’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaşamsal fonksiyonları devam ettiği belirlenen eşi Zeynur Salman ise Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Salman'ın durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Nazilli Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ertuğrul Salman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Aydın Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.