Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
İzmir'in Kiraz ilçesinde, traktörün arkasına takılan toprak işleme makinesi rotovatöre sıkışan çuvalı çıkarmak isterken önce kolunu ardından da bedenini kaptıran 17 yaşındaki Adem Kaygısız, olay yerinde yaşamını yitirdi
İzmir'de yürek yakan kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Olgunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Kaygısız (17) amcasıyla, ailesine ait şalgam tarlasındaki otları, traktörle temizlemeye başladı.
ÇUVALI ÇIKARMAK İSTEDİ KOLU SIKIŞTI
DHA'daki habere göre traktörün arkasındaki rotovatöre çuval sıkıştı. Çuvalı çıkarmak isteyen Kaygısız, kolunu rotovatöre kaptırdı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Adem Kaygısız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Kaygısız'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından Adem Kaygısız'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından teslim alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.