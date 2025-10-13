Mısır'da tarihi barış zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkesin sağlanması için sunduğu 20 maddelik Gazze planının İsrail ve Hamas taraflarınca kabul edilmesinin ardından cuma günü ateşkes yürürlüğe girdi.

Mısır, Türkiye ve Katar gibi arabulucu ülkelerin çabalarıyla ulaşılan ateşkesin ardından bugün dünya liderleri Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'nde bir araya geliyor.

Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SİSİ KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da Şarm El-Şeyh Barış Zirvesine katılmak için gitti salonda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

"NETANYAHU KATILACAK" İDDİASI

Zirveye saatler kala ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile İsrail'de bir araya geldi ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştüler. Bu görüşmenin ardından Netanyahu'nun da Mısır'daki zirveye gideceği iddia edildi. İsrailli kaynaklar ve Mısır Cumhurbaşkanlığı Netanyahu'nun zirveye katılacağını açıkladı. Ancak bu açıklamadan bir saat sonra İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun zirveye katılmayacağını bildirdi.

REKLAM Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde şu isimler katılacak: "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides." Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlaması bekleniyor. Zirveye ayrıca, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı açıklandı. REKLAM Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve 20'den fazla ülkeden liderlerin katılımıyla yarın "Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi" düzenleneceği bildirilmişti.