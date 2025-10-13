Habertürk
        13 Ekim 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 13 Ekim 2025 - 16:58 Güncelleme: 13 Ekim 2025 - 17:27

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 13 Ekim 2025'in öne çıkan haberleri...

        * ABD Başkanı Trump'ın sunduğu Gazze planının ilk aşaması bugün hayata geçti. Plan kapsamında esir takasları yapılırken, Trump İsrail parlamentosunda bir konuşma yaptı. Trump'ın Mısır'a varışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı liderler zirvesi gerçekleşecek 

        * 2025 Nobel Ekonomi Ödülü Joel Mokyr, Philippe Aghion ve Peter Howitt'e verildi

        * Meteoroloji'den sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı

        * Bulgaristan galibiyetiyle E Grubu'nda ikinci sıraya yükselen Türkiye, Salı günü Gürcistan'la kritik bir maça çıkacak. Kazanırsa play-off'ta 1. torbadan seri başı olma ve Dünya Kupası yolunda büyük avantaj elde etme şansı yakalayacak

        * 2020'de hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetiyle ilgili iddialara Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği "huhkuki süreç devam ediyor" açıklaması geldi

        * Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurular 17 Ekim saat 23.59'a kadar e-Devlet sistemi üzerinden alınacak

