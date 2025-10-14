Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 21° Ankara Güneşli 18° İzmir Güneşli 23° Antalya Güneşli 24° Trabzon Parçalı bulutlu 19° Bursa Parçalı bulutlu 18° Adana Güneşli 26° Diyarbakır Güneşli 22° Gaziantep Güneşli 22° Ağrı Güneşli 16°

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 23°C Az bulutlu MUĞLA °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 27°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 27°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 27°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 21°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM ANKARA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu YOZGAT °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİNOP °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. RİZE °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu REKLAM TOKAT °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 20°C