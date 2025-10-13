13 Ekim haftası gökyüzü Venüs’le parlıyor! Venüs’ün, 14 Ekim’de Terazi burcuna geçişiyle ilişkilerde uyum, denge ve estetik ön plana çıkıyor. Tabii sürpriz gelişmeler, yeni başlangıçlar da mümkün. Kendi gücünüzü fark edeceğimiz bu hafta bakalım 12 burca neler getirecek?

Sevgili Koçlar, aşk ve ilişkilerde netlik zamanı! Karşı tarafla daha açık konuşabilir, net cevaplar alabilirsiniz.

Sevgili Boğalar, Venüs’ün desteğiyle günlük hayatınızda huzur ve keyif bulabilirsiniz. İş ortamınızda kendinizi üretken hissedebilirsiniz.

Sevgili İkizler burçları, bu hafta boyunca yaratıcılığınız çok yüksek. Kendinizi ifade ederken dikkat çekebilirsiniz. Aşk hayatınızda da güzel heyecanlar kapıda.

REKLAM

Sevgili Yengeçler, ev ve aile konularında huzur huzur huzur diyeceksiniz. Bir süredir gündeminizde olan bir mesele bu hafta çözülebilir.

Sevgili Aslanlar, iletişim trafiğiniz yoğun. Yeni fikirler, kısa yolculuklar gündemde olabilir. Söyledikleriniz etkili olacak; o yüzden kelimelerinizi dikkatli seçin.