Üzerinden çıkan şoke etti... Dilenci mi kuyumcu mu? İstanbul Esenyurt'ta, sokakta dilencilik yaptığı belirlenen bir kadının üzerinden 67 adet çeyrek altın (617 bin TL) ve yüklü miktarda para çıktı. Gözaltına alınan kadına idari para cezası uygulandı.

