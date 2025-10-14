Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı: 17 yaşındaki çocuğa 41 yıl hapis istemi | Son dakika haberleri

        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı: 17 yaşındaki çocuğa 41 yıl hapis istemi

        Ankara'da yol verme meselesi tartışması sonucu çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 22 yaşındaki Hakan Çakır cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamelere Habertürk ulaştı. 3 zanlı hakkında müebbet hapis istendi. Olaya karışan suça sürüklenen çocukların dosyası ayrıldı. Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberi..

        Giriş: 14.10.2025 - 11:46 Güncelleme: 14.10.2025 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakan Çakır'ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakan Çakır, 10 Ağustos günü Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise cinayete ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

        İLK DURUŞMA 26 KASIM’DA

        Suça sürüklenen çocuklar hakkında hazırlanan iddianame, Ankara Çocuk Ağır Mahkemesi'nce kabul edildi. Hakan Çakır cinayetinde ilk duruşmanın 26 Kasım'da yapılması kararlaştırıldı.

        2 ÇOCUĞA 41 YIL VE 26 YIL HAPİS İSTENDİ

        Cinayetin zanlıları 17 ve 14 yaşındaki çocukların ceza dosyası ayrıldı. 17 yaşındaki B.A.Z hakkında kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve basit yaralama suçlarından 41 yıla kadar hapis cezası istendi. 14 yaşındaki T.Y.Z'nin ise aynı suçlardan 26 yıl 6 aya kadar cezalandırılması talep edildi. Aynı aileden kavgaya karışan kişilerden büyük abi A.E.Z ve baba C.Z hakkında kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, basit yaralama suçlarından müebbet ile 45 yıla kadar hapis istendi. U.K. isimli kişi hakkında da aynı suçlardan dava açıldı.

        REKLAM
        Vahşete kurban giden 22 yaşındaki Hakan Çakır
        Vahşete kurban giden 22 yaşındaki Hakan Çakır

        ÇAKIR AİLESİ HAKKINDA DA CEZA İSTENDİ

        İddianamede Çakır ailesi hakkında da ceza istendi. Aileden bazı kişilerin yaralama olayına karıştığı öne sürüldü. Ş.Ç, H.C.Ç ve E.D. hakkında basit yaralama suçundan 4,5 yıldan 9 yıla kadar cezalandırmaları talep edildi.

        İddianameye göre cinayet zanlılarının olay sırasında birlikte hareket ederek üzerlerine atılı suçlara iştirak ettikleri de öne sürüldü. Kavgada kullanılan çivili sopalar, pala ve bıçaklarla Çakır ailesine karşı hakimiyet kurdukları ifade edildi.

        Fotoğraflar: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Hakan Çakır
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        "Başım derde hiç girmedi"
        "Başım derde hiç girmedi"
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Kalbi 3 kez durdu! 74 yaşındaki hastaya literatürlük ameliyat
        Kalbi 3 kez durdu! 74 yaşındaki hastaya literatürlük ameliyat
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        Emekli işçiye vergi indirimi
        Emekli işçiye vergi indirimi
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        "Gazze için üzerimize düşeni yapmaya hazırız"
        "Gazze için üzerimize düşeni yapmaya hazırız"