Kalbi 3 kez duran 74 yaşındaki hasta "literatürlük ameliyat"la sağlığına kavuştu

Suriye'den iç savaş nedeniyle 12 yıl önce ailesiyle İzmir'e gelen Muhammed Muhammed, son 6 ayda evinde 3 kez fenalaştı.

Yakınları tarafından hastaneye götürülen Muhammed'in her defasında duran kalbi, müdahaleyle çalıştırıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Muhammed'i muayene eden Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Haydar Yaşa, hastanın aort damarı kapağı ile aort kökünde darlık, koroner 2 ana damarda tıkanıklık belirledi.

Hasta, ileri yaşı nedeniyle risk taşıyan ve 10 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Hasta Muhammed Muhammed, ameliyat sonrası kontroller için geldiği hastanede kalp hastalığının yanında birçok hastalığının da bulunduğunu söyledi.

Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle daha önce yürümekte zorluk çektiğini, hemen yorulduğunu ifade eden Muhammed, ameliyattan sonra rahat bir şekilde nefes alıp, yürümeye başladığını kaydetti.

Muhammed, kalbinin 3 kere durduğunu anlatarak, "Yürürken kalbim duruyordu. 3 kere öldüm ben. Ameliyat oldum. Kendimi daha iyi hissediyorum" dedi.

"LİTERATÜRLÜK BİR VAKA"

Prof. Dr. Haydar Yaşa, hastada 3-4 santimetre olması gereken ana kapağın 0,7 santimetreye kadar daraldığını ve 2 ana damarının da tamamen tıkalı olduğunu belirtti.

Hastanın yaşı nedeniyle ameliyatın çok riskli olduğunu vurgulayan Yaşa, "Aort kökünü de genişlettik. O kadar dardı ki bir parmak geçemiyordu. 3-4 santim olması gereken çap son derece daralmıştı. Artı kapak da koyduk" dedi.

Prof. Dr. Yaşa, hastanın yoğun bakım servisinde 2 hafta kaldıktan sonra taburcu edildiğini, hayatına kaldığı yerden devam ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu: "74 yaşındaki bir hastaya bir çizik bile atarsanız bu ölüm riski oluşturabilir. Ameliyatta hem aort damarı kapağını değiştirdik hem kapağı çok sıkı, dar olmasından dolayı aort köküne genişletme ameliyatı yaptık hem de iki damara baypas yaptık. Literatürlük bir vaka. Dünya çapında ses getirebilecek bir ameliyat. Sonucu da son derece iyi. Siz bu hastaları ameliyat edersiniz ama maalesef yüz güldürücü sonuç alabilmek çok zor. Bu hastamızda başarıldı."