Gençlik Programına başvurular başlıyor

Üniversite öğrencilerinin okuldan mezun olduktan sonra iş hayatına kolay uyum sağlamaları açısından öğrenimleri sırasında staj yapmaları veya kısa süreli işlerde çalışmaları büyük avantaj sağlıyor. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) gençlik programı, üniversite öğrencileri için büyük bir fırsat oluşturuyor. İŞKUR’un devlet üniversiteleri ile birlikte düzenlediği programla öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin artırılmasına katkı sağlanıyor, bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve iş disiplini kazanıyorlar. Öğrencilere program süresince ayrıca bireysel danışmanlık kapsamında iş arama, finansal okuryazarlık, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri gibi konularda eğitim veriliyor.

Geçen yıl 100 bin öğrencinin yararlandığı gençlik programının kapsamı bu yıl genişletildi. Programdan yararlanacak öğrenci sayısı bu yıl 150 bin kişiye çıkartıldı. Başvurular “genclik.iskur.gov.tr” adresindeki “İŞKUR Gençlik” platformundan yapılacak.

Öğrenciler program kapsamında sürdürülebilir kampüs ile altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetler, akademik ve idari destek faaliyetleri, toplumsal hizmet ve işbirliği, öğrenci gelişim ve uyumu, dijital dönüşüm ve inovasyon, girişimcilik ekosistemi gibi faaliyetlerin desteklenmesi konularında çalıştırılıyorlar.

Gençlik programı öğrenciler açısından çok büyük bir fırsat. Program sayesinde teorik ve pratik eğitimin yanında kampüs içinde de olsa bir işyeri ortamını tanıma fırsatı elde ediyorlar.

DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ YARARLANIYOR

Devlet üniversiteleri ile işbirliği yaparak gerçekleştirilen gençlik programında üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimler veriliyor. Program sadece devlet üniversiteleri ile düzenleniyor. Programa devlet üniversitelerinde okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabiliyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan yararlanamıyor.

YABANCI ÖĞRENCİLERE KAPALI

Gençlik programından yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler yararlanabiliyor. Türkiye'de okumakta olan yabancı ülke vatandaşı öğrenciler yararlanamıyor. Her bir öğrenci sadece kendi üniversitesinde düzenlenen gençlik programına katılabiliyor.

GÜNDE 1083 TL HARÇLIK

Gençlik programı haftada en fazla 3 güne kadar günlük 7,5 saat olarak uygulanıyor. Programa katılan öğrencilere her bir gün için 1083 TL cep harçlığı veriliyor. Ayda 14 gün programa katılan öğrenciye 15.162 TL ödeniyor.

Ayrıca öğrencinin genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanıyor. Bu sigorta, emekliliğe yansımıyor.