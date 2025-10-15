ABD Başkanı Trump, Arjantin'de yaklaşan genel seçimde Devlet Başkanı Milei'yi destekleyeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Amerika ülkesi Arjantin'de yaklaşan milletvekili seçimlerinde şu anki Devlet Başkanı Javier Milei'yi destekleyeceğini bildirdi.

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Arjantin Devlet Başkanı Milei ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KARİYERİN MUHTEŞEMDİ"

ABD olarak Arjantin'e hem ekonomik hem de siyasi anlamda destek verdiklerini ve bu desteği sürdüreceklerini vurgulayan Trump, Milei'ye hitaben, "Kariyerin muhteşemdi ve seçimlerle devam edecek. Bu seçimi kazanacaksın. Seni destekleyeceğim." dedi.

Trump, Milei'nin Arjantin'de çok iyi bir iş çıkardığını ve 26 Ekim'de düzenlenecek genel seçimden de başarıyla çıkacağına inandığını ifade etti.

"BU ADAMIN YANINDAYIM"

Trump, "Bu adamın yanındayım çünkü felsefesi doğru ve kazanabilir. Kazanamayabilir, ama kazanacağını düşünüyorum. Kazanırsa, onunla birlikte kalacağız. Kazanmazsa da zamanımızı boşa harcamayacağız" dedi.

"DÖNÜM NOKTASININ EŞİĞİNDE"

Milei'nin "çok popüler" bir figür haline geldiğini söyleyen Trump, "O, bir dönüm noktasının eşiğinde. Bence gerçekten muazzam bir ekonomik başarının eşiğinde." diye konuştu.

Trump'ın "favori başkanım" olarak tanımladığı Milei, Trump'ın yemin töreninde sahnede bulunan iki dünya liderinden biriydi.