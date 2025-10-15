Habertürk
        Buşra Cin cinayetinde Özcan Korkmaz'a ömür boyu hapis | SON DAKİKA HABERİ

        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!

        Aydın'da, 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin'in evde ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan erkek arkadaşı 29 yaşındaki Özcan Korkmaz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Korkmaz'ın, Büşra ile tartıştıklarını, eve geldiğinde ise sevgilisini ölü olarak bulduğu yönündeki savunması mahkemede çürütüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 08:13 Güncelleme: 15.10.2025 - 08:13
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 30 Mart'ta Özcan Korkmaz (29), 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sabah Karaçay Mahallesi'ndeki evine geldiğinde, misafir ettiği arkadaşı Büşra Cin'i (24) yatakta tabancayla vurulmuş halde bulduğunu bildirmiş, sağlık ekipleri tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gözaltına alınan Korkmaz tutuklanmıştı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        AA'daki habere göre Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi Büşra Cin'in ölü bulunmasıyla ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

        'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' CEZA İSTENDİ

        Nazilli Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Özcan Korkmaz hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        'BİTİŞİK ATIŞ MESAFESİNDEN VURULMUŞ'

        İddianameye İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan raporlar eklendi. İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün raporunda, sanığa ait el swap örnekleri ile montta atış artıklarının tespit edildiği, atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığı kanaatine varıldığı belirtildi.

        SİLAHTA KATİLİN DNA'SI TESPİT EDİLDİ

        Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi raporunda ise olay yerinde ele geçirilen silahın dış yüzeyinden alınan biyolojik örnek üzerinde yapılan DNA incelemesi sonucunda, maktul ve sanığa ait DNA örneği bulunduğu ifade edildi.

        OLAY GÜNÜ ATILAN MESAJLAR

        Sanık ve ölü bulunan üniversite öğrencisinin olay gününe ait mesajlaşmalarının da yer aldığı iddianamede, sanığın olay gecesi "Her şey bitti Büşra, artık bitmiştir, her şey yok olmuştur" mesajı attığı belirtildi. Büşra Cin'in ölü bulunma şekline dikkati çekilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

        İNTİHAR İDDİASINI ÇÜRÜTEN AYRINTILAR

        "Maktulün yatakta uzanır vaziyette intihar etmiş olması halinde ellerinin vücudunun yanına veya gövdesinin üstüne düşmüş vaziyette olması gerekirken maktul her iki kollarının içe doğru bükülmüş şekilde ellerinin omuza temaslı biçimde, parmakları eklemlerden içe doğru bükülmüş şekilde bulundu. Olay yerinde maktule ait herhangi bir intihar notunun bulunmamış olması, sanığa ait tabancanın evde bulunması, ayrılma isteğini maktulün kabul etmemiş olması, maktulü sağ olarak gören en son kişinin sanık olması hususları bir bütün halinde değerlendirildiğinde, üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediğine dair yeterli şüpheye ulaşıldığı anlaşılmaktadır."

        SANIKTAN 'İNCİTMEDİM' SAVUNMASI

        İddianamede sanık Özcan Korkmaz'ın ifadesine de yer verildi. Korkmaz, "Büşra ile ayrılma kararı almış olsak da bu karardan dolayı mesaj yoluyla tartışmış olsak bile Büşra'yı incitecek hiçbir şey yapmadım. Üzerime atılı kasten öldürme suçunu kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Korkmaz daha önceki ifadelerinde de Büşra ile tartıştıklarını, eve geldiğinde ise sevgilisini ölü olarak bulduğunu söylemişti.

        #Büşra Cin
        #Son dakika haberler
