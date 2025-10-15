Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 30 Mart'ta Özcan Korkmaz (29), 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sabah Karaçay Mahallesi'ndeki evine geldiğinde, misafir ettiği arkadaşı Büşra Cin'i (24) yatakta tabancayla vurulmuş halde bulduğunu bildirmiş, sağlık ekipleri tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gözaltına alınan Korkmaz tutuklanmıştı.

AA'daki habere göre Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi Büşra Cin'in ölü bulunmasıyla ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Nazilli Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Özcan Korkmaz hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianameye İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan raporlar eklendi. İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün raporunda, sanığa ait el swap örnekleri ile montta atış artıklarının tespit edildiği, atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığı kanaatine varıldığı belirtildi.

SİLAHTA KATİLİN DNA'SI TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi raporunda ise olay yerinde ele geçirilen silahın dış yüzeyinden alınan biyolojik örnek üzerinde yapılan DNA incelemesi sonucunda, maktul ve sanığa ait DNA örneği bulunduğu ifade edildi.

OLAY GÜNÜ ATILAN MESAJLAR

Sanık ve ölü bulunan üniversite öğrencisinin olay gününe ait mesajlaşmalarının da yer aldığı iddianamede, sanığın olay gecesi "Her şey bitti Büşra, artık bitmiştir, her şey yok olmuştur" mesajı attığı belirtildi. Büşra Cin'in ölü bulunma şekline dikkati çekilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

İNTİHAR İDDİASINI ÇÜRÜTEN AYRINTILAR

"Maktulün yatakta uzanır vaziyette intihar etmiş olması halinde ellerinin vücudunun yanına veya gövdesinin üstüne düşmüş vaziyette olması gerekirken maktul her iki kollarının içe doğru bükülmüş şekilde ellerinin omuza temaslı biçimde, parmakları eklemlerden içe doğru bükülmüş şekilde bulundu. Olay yerinde maktule ait herhangi bir intihar notunun bulunmamış olması, sanığa ait tabancanın evde bulunması, ayrılma isteğini maktulün kabul etmemiş olması, maktulü sağ olarak gören en son kişinin sanık olması hususları bir bütün halinde değerlendirildiğinde, üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediğine dair yeterli şüpheye ulaşıldığı anlaşılmaktadır."