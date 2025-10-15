Trump'tan Gazze'de ateşkese dair açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin ABD basınına açıklamalarda bulundu.

CNN'e konuşan Trump, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını yerine getirmemesi durumunda "kendisi söylediği an" İsrail'in Gazze sokaklarına geri dönebileceğini dile getirdi.

ABD Başkanı "Hamas ile ilgili ne yaşanıyorsa, hızlı bir şekilde düzeltilecek." dedi.

Donald Trump, Hamas'ın Gazze'de çetelere karşı mücadele verdiğini ifade etti.

ABD Başkanı, dün yaptığı açıklamada ise Hamas'ın silah bırakacağını, bunun gerçekleşmemesi durumunda kendilerinin Hamas'ı silahsızlandıracağını belirtmişti.

İsrail Savunma Bakanlığı, savaşın yeniden başlaması halinde, Hamas'ın mağlup edilmesi için orduya plan hazırlama emri verdi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını ve ellerindeki bütün cenazeleri teslim ettiklerini ifade ederken, kalan İsrailli esirlerin cenazelerinin çıkarılması için özel ekipman ve çaba gerektiğini belirtti

Hamas dün 4 esirin cenazesini teslim ederken, bugün ise 2 esirin cenazesini teslim edeceğini duyurdu.