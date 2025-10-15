Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Ölü ve yaralılar var | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Ölü ve yaralılar var

        İstanbul Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 15:00 Güncelleme: 15.10.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Ölü ve yaralılar var!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Tuzla'da, tersaneler bölgesinde bakımı yapılan gemide meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.

        KARBONDİOKSİT TÜPÜ PATLADI

        AA'da yer alan habere göre Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'ta faaliyet gösteren Torlak Tersanesi'nde tadilat için havuza çekilen gemide, karbondioksit tüpünün bakım onarımı esnasında patlama meydana geldi.

        BİR İŞÇİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        4 İŞÇİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Patlamanın ardından çıkan gazdan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği ise olaya ilişkin şu açıklamada bulundu: "15.10.2025 Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Tuzla- Aydıntepe Mahallesinde bulunan özel bir tersanede, gemi bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpü patlamıştır. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olay yerinde yapılan ilk incelemede patlama sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği, dört işçinin de yaralandığı tespit edilmiştir.

        Yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin Şara ile görüştü
        Putin Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Korkutan haber! Son 52 yılın en acı rekoru!
        Korkutan haber! Son 52 yılın en acı rekoru!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!
        Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!