Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar: Ancelotti...

"İLK ANTRENMANDAN İTİBAREN BURADA OYNAYACAĞIMI BİLİYORDUM"

Arda Güler, Real Madrid'e geldiğinde kadroya girebileceğini inandığını söyleyerek, "Dünyanın en büyük kulübünde olduğumu biliyordum, Ama ilk antrenmandan itibaren burada oynayacak kaliteye sahip olduğumu hissettim. Başarılı olacağımdan hiç şüphem olmadı. Juni Calafat (transfer sorumlusu) bana planı anlatmıştı. İlk yılın zor geçeceğini, Türkiye dışında hiç oynamamış genç biri için başka türlü olamayacağını söylemişti. Ayrıca Modric ve Kroos sonrası dönem için geldiğimi de eklemişti. Her şey açık ve dürüsttü; böyle olması daha iyi." ifadelerini kullandı.