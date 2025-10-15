Emre daha 15 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm kamerada!

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesi Emre Gölü mevkisinde, dün saat 17.30 sıralarında Emre El (15) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen M.K. (29) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'daki habere göre kazada Emre El ile beraberindeki A.S. (15), A.A.K. (14) ve diğer aracın sürücüsü M.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla AFSÜ Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

EMRE HAYATINI KAYBETTİ

Emre El, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralıların durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Otomobillerin kafa kafaya çarpışması, beyaz olanın taklalar atarak savrulduğu, diğerinin ise şarampole girdiği görüntülere yansıdı.