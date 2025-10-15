Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Emre daha 15 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm kamerada | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Emre daha 15 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm kamerada!

        Afyonkarahisar'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 yaşında olan Emre El hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. İnceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 11:52 Güncelleme: 15.10.2025 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesi Emre Gölü mevkisinde, dün saat 17.30 sıralarında Emre El (15) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen M.K. (29) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

        4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre kazada Emre El ile beraberindeki A.S. (15), A.A.K. (14) ve diğer aracın sürücüsü M.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla AFSÜ Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        EMRE HAYATINI KAYBETTİ

        Emre El, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralıların durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Otomobillerin kafa kafaya çarpışması, beyaz olanın taklalar atarak savrulduğu, diğerinin ise şarampole girdiği görüntülere yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Trump'tan Time'a tepki: "Tüm zamanların en kötüsü"
        Trump'tan Time'a tepki: "Tüm zamanların en kötüsü"
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!
        Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Adana'da kanlı kavga! Kuzen vahşeti!
        Adana'da kanlı kavga! Kuzen vahşeti!
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak