        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaymakamlar Kurası Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Kaymakamlık dört duvar arasına sığmaz" diyen Erdoğan, "Kapınıza kim gelirse gelsin, onun derdi ile hemdert olacak, sıkıntılarına çare bulmaya çalışacaksınız. Haklıyı haksıza, mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz. Aslolan milletimizin duasına mazhar olmaktır." ifadelerini kullandı

        Giriş: 15.10.2025 - 14:35 Güncelleme: 15.10.2025 - 15:18
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "İlkokuldan üniversiteye kadar üzerinizde emeği olan hocalarınıza saygılarımı sunuyorum. Her birinize Cenabı Mevla'dan üstün başarılar niyaz ediyor, görev yerlerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Enez'den Şemdinli'ye, Şavşat'tan Datça'ya 81 ilimizin 922 ilçesi bizim için aynı önemde ve kıymettedir.

        İnancı, kimliği, kökeni, siyasi görüşü, mezhebi ne olursa olsun 783 bin kilometrekarelik vatan toprağında herkes devletin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır.

        "KAYMAKAMLIK DÖRT DUVAR ARASINA SIĞMAZ"

        Binlerce yıllık devlet geleneğimiz, idari kabiliyet ve tecrübemiz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibi etrafında şekillenmiştir. Kaymakamlık dört duvar arasına sığmaz. Kapınıza kim gelirse gelsin, onun derdi ile hemdert olacak, sıkıntılarına çare bulmaya çalışacaksınız. Bu vazifeyi ifa etmek her babayiğidin harcı değildir.

        Gerektiğinde uykunuzdan gerektiğinde ailenize ayırdığınız zamandan feragat edip ihtiyaç duyduğu her an vatandaşın yanında olacaksınız. Sizler devletin gören gözü, işiten kulağı olacaksınız. Haklıyı haksıza, mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz.

        "DÜNYA HIZLI BİR DÖNÜŞÜM GEÇİRDİ"

        Makamlar, koltuklar, unvanlar, bunların hepsi gelip geçicidir. Ama aynı zamanda bunlar birer imtihan vesilesidir. Aslolan milletimizin duasına mazhar olmaktır. Bizim insanımız birileri gibi derdinin reklamını yapmaz, sıkıntısını herkese söylemez.

        Dünya hızlı bir dönüşüm geçirdi. Bu dönüşümün en yoğun olduğu alanlardan biri de dijital teknolojiler oldu. Devlet olarak yeni teknolojileri kamu yönetimine doğrudan dahil ediyoruz. Kamu hizmetlerinin duyurulması ve etkinliği için özellikle de dezenformasyonla mücadelede dijital teknoloji çok önemli. Dijital yeniliklerin topluma menfi etkilerini asgari seviyeye indirmek, milli, manevi değerlerimizi tehditlerden uzak tutmak için gerekli tedbirleri alıyoruz."

