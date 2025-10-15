Habertürk
        2025 su yılı raporu açıklandı... Korkutan haber! Son 52 yılın en acı rekoru | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        2025 su yılı raporu açıklandı... Korkutan haber! Son 52 yılın en acı rekoru!

        Türkiye genelinde bu yıl yağış verilerinin, son 52 yılın en düşük seviyesine indiği bildirildi. Su yılı raporuna göre Marmara'da yağış yüzde 34, İç Anadolu'da yüzde 35, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 53 oranında geriledi. İşte düşündüren rapordan dikkat çeken başlıklar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 13:45 Güncelleme: 15.10.2025 - 13:45
        Korkutan haber! Son 52 yılın en acı rekoru!
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, yağışlı periyodu kapsayan 1 Ekim 2024- 30 Eylül 2025 dönemi 12 aylık verilerinden oluşan 2025 su yılı raporu açıklandı.

        YURT GENELİNDE YAĞIŞ DÜŞTÜ

        AA'da yer alan habere göre rapor sonuçlarının yer aldığı Bakanlık açıklamasına göre, 2025 yılı yağışları uzun yıllar ortalaması ile geçen yılın aynı döneminin yağışlarının altında gerçekleştiği ve yurt genelinde bu dönemde metrekareye 422.5 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Bu değer, uzun yıllar ortalamasının yüzde 26, geçen yıl aynı döneminin yüzde 29 altında gerçekleşti.

        MARMARA'DA YAĞIŞ YÜZDE 34 AZALDI

        Türkiye genelinde 12 aylık yağış verileri, son 52 yılın en düşük seviyesine indi. Bu yılın su yılı verilerine göre, yağışlar normaline ve 2024 su yılı yağışına göre Marmara'da yüzde 34 azalırken, Ege Bölgesi'nde normaline göre yüzde 28, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 14 azalma oldu.

        İÇ ANADOLU'DA YÜZDE 35 GERİLEME

        Akdeniz Bölgesi'nde normaline göre yüzde 31, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 26 azalma kaydedilirken, İç Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 35, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 34 azalma ölçüldü.

        GÜNEYDOĞU'DA YÜZDE 53 DÜŞÜŞ VAR

        Karadeniz Bölgesi'nde normaline göre yüzde 4, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 7 azalma gerçekleşti. Doğu Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 25, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 42 azalma tespit edilirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 53, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 60 azalma kaydedildi.

        YAĞIŞTA AZALMADA HATAY BİRİNCİ

        İl geneli yağışlarda en fazla yağış, metrekareye 1812.1 kilogram ile Rize'de ölçüldü. Normaline göre en fazla artış ise yüzde 30 ile Giresun'da kayıtlara geçti.

        En az yağış, metrekareye 182.8 kilogram ile Şanlıurfa'da, normaline göre en fazla azalma yüzde 66 ile Hatay'da ölçüldü.

        İLLERİMİZDE KURAKLIK DURUMU

        2025 su yılı yağışları, Bilecik, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Mardin, Nevşehir, Şanlıurfa, Van, Batman, Edirne, Tekirdağ, Siirt, Şırnak ve Çanakkale'de 65, Kırıkkale'de 64, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Bursa, Kahramanmaraş, Karaman, Osmaniye'de 52, Aksaray, Konya, Niğde'de 51, Hakkari 50, Yalova'da son 40 yılın en düşük seviyesinde tespit edildi.

        GEÇEN YIL EYLÜLE GÖRE YÜZDE 37 YAĞIŞ KITLIĞI VAR

        Öte yandan, eylül ayı bazındaki yağış değerlendirmelerine göre, Türkiye geneli eylül ayı yağışı, normalin yüzde 14 ve geçen yıl eylül ayı yağışının yüzde 37 altında gerçekleşti.

        Mardin, eylül ayında hiç yağış almadı. Mardin'de 65, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son 21 yılın en düşük eylül ayı yağışları kaydedildi.

        SON 55 YILIN EN SICAK 11. EYLÜL AYI YAŞANDI

        Geçen ayın ortalama sıcaklığı 21,7 derece olarak kayıtlara geçti. Sıcaklık, 1991-2020 normallerine göre Eylül ayı ortalamasının 0,8 derece üzerinde gerçekleşti.

        Geçen ay, son 55 yılın en sıcak 11'inci eylül ayı olarak kayıtlara geçerken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,4 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 44,6 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.

        MARMARA'NIN TAMAMINDA KURAKLIK OLDU

        Temmuz, ağustos ve eylül aylarını içeren 3 aylık kuraklık değerlendirme raporuna göre ise Marmara Bölgesi'nin tamamında, Ege Bölgesi'nde Kütahya, Muğla, Afyonkarahisar (Dinar) ve çevrelerinde meteorolojik kuraklık yaşandı.

        Akdeniz Bölgesi'nde Kilis, Hatay, Adana, Antalya, Mersin, Isparta (Eğirdir ve Uluborlu) ve çevrelerinde, İç Anadolu Bölgesi'nde Aksaray, Çankırı, Sivas, Kayseri, Eskişehir, Konya (Kulu, Çumra ve Beyşehir), Niğde (Ulukışla), Kırşehir (Kaman ve Çiçekdağı) ve çevrelerinde meteorolojik kuraklık etkili oldu.

        Karadeniz Bölgesi'nde Bartın, Zonguldak, Sinop, Düzce, Kastamonu, Rize, Çorum (Osmancık), Trabzon (Akçaabat) ve çevrelerinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars, Ağrı, Şırnak, Hakkari, Malatya, Bingöl, Muş, Tunceli (Çemişgezek), Elazığ (Ağın), Van (Erciş, Gevaş ve Başkale) ve çevrelerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Adıyaman, Siirt, Diyarbakır (Ergani) ve çevrelerinde değişen şiddetlerde meteorolojik kuraklık ölçüldü.

        Marmara Bölgesi genelinde değişen şiddetlerde meteorolojik kuraklık yaşandı.

        #yağış dibe vurdu
