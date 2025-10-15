Habertürk
Habertürk
        İsrail'in Gazze ve Mısır arasındaki sınır kapısı Refah'ı bugün açacağı bildirildi | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze ve Mısır arasındaki sınır kapısı Refah'ı bugün açacağı bildirildi

        İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim günü sağlanan ateşkesin ardından İsrail'in Gazze'nin dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Refah Sınır Kapısı'nı bugün açacağı bildirildi. Hamas'ın Gazze'deki İsrailli 4 esirin daha cenazesini gece saatlerinde teslim etmesinin ardından İsrail, Hamas'a yönelik bugün uygulayacağını duyurduğu yaptırımları kaldırma kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 07:46 Güncelleme: 15.10.2025 - 08:11
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        Hamas'ın Gazze'deki İsrailli 4 esirin daha cenazesini gece saatlerinde teslim etmesinin ardından İsrail'in, Gazze'nin dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşmasına uygun şekilde bugün açacağı bildirildi.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail hükümeti, Hamas'a yönelik bugün uygulayacağını duyurduğu yaptırımları kaldırma kararı aldı.

        İsrail'de siyasi irade, Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın planlandığı üzerine bugün açılmasına ve insani yardım girişlerinin anlaşmaya uygun şekilde devam etmesini kararlaştırdı.

        Hamas'ın gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinden 4'ünü daha teslim etmesi ve bugün de aynı şekilde bazı naaşları teslim edecek olmasının İsrail'in kararında etkili olduğu paylaşıldı.

        İSRAİL REFAH SINIR KAPISI'NI AÇMAYACAĞINI DUYURMUŞTU

        Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne Mısır üzerinden geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı'nı çarşamba açmayacağını açıklamıştı.

        İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açmamasına bahane olarak Hamas'ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikmeyi göstermişti.

        Hamas, esir takası kapsamında gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esirin daha cenazesini Kızılhaç'a teslim etmişti. Böylece, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, Gazze'deki 28 ölü esirin 8'inin cenazesini teslim etmiş oldu.

        İsrail'in, Gazze'de 2 yıl boyunca soykırıma varan saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'nin belirli bölümünde devam eden işgali nedeniyle Hamas'ın bütün cenazelerin yerini tespit etmesinin zor olduğu taraflar arasında ateşkes anlaşmasında kabul edilmişti.

        Bu nedenle Gazze'deki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin bulunmasını sağlamak üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırılmıştı.

