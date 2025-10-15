Galatasaray'da Icardi fedakarlığa hazır!

Geçen sezon ödeme konusunda Galatasaray'ın elini rahatlatan Mauro Icardi yeni sözleşme için indirime gitmeye razı.

Sezon başında Barış Alper Yılmaz’a dudak uçuklatan bir teklif yapan Suudi Arabistan ekibi Neom, ara transfer döneminde bu kez gözünü Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’ye çevirdi. Ancak Arjantinli yıldız transfer tekliflerine kulağını şimdilik kapadı.

Ağustos 2022'den bu yana Galatasaray'da top koşturan Icardi, aradan geçen sürede kaptanlığa kadar yükseldi. Milyonların sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldızın sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Galatasaray mukavele görüşmelerine henüz başlamazken Icardi, maaşında indirim yapmaya da hazır. 6 milyon euro'su garanti, 4 milyon euro'su bonus olmak üzere hak edişi 10 milyon euro olan golcü futbolcunun önceliği para değil; Galatasaray.

Kız arkadaşıyla birlikte evini geçen haftalarda değiştiren ve İstanbul'daki düzeninden mutlu olan Icardi, Wanda Nara'yla olan dava sürecinin ardından çocuklarını da buraya alabilmeyi umuyor. Geçen sezon sakatlık yaşadığı süreçte ödeme konularında kolaylık sağlayan Icardi, mevcut sözleşmesinde yer alan 4 milyon euro'luk bonus maddesinden vazgeçmeye hazır. Kasım ayında dizinden iki farklı sakatlık yaşayan ve bir yıl sahalardan uzak kalması beklenen Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı kulübe borçsuzluk kağıdı vermiş ve ödeme tarihlerinde esneklik sağlamıştı.