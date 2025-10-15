Adana'nın Yüreğir ilçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, 13 Ekim'de Hüseyin Balkan (38), evinin bulunduğu sokakta karşılaştığı amcasının oğlu Resul B. (35) ile tartıştı.

AMCA ÇOCUKLARININ KANLI KAVGASI

AA ve İHA'daki habere göre tartışmanın büyümesinin ardından Hüseyin Balkan ile kuzeni Resul B. arasında kavga çıktı. Bir süre sonra kavgaya Resul B.'nin arkadaşı Uğurcan U. (28) da dahil oldu.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Kavgada Hüseyin B'yi bıçaklayıp darp eden iki zanlı daha sonra olay yerinden kaçtı. Evine giderek yardım isteyen Balkan, ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Balkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti.

İKİ ZANLI BİR EVDE YAKALANDI

Olayın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için araştırma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmayla zanlıların merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüpheliler, polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.