Meta'dan yapılan yazılı açıklamada, genç yaştaki Instagram kullanıcılarının maruz kaldığı içeriklerin denetimi için getirilen yeni önlemler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "Instagram'daki gençlerin kullandığı hesapların varsayılan ayarlarının artık '13 yaş ve üzeri' film derecelendirmelerine göre belirleneceğini duyuruyoruz. Bu da gençlerin Instagram'da 13 yaş ve üzeri için filmlerdeki içeriğe benzer içerikler göreceği anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.

Yeni düzenlemenin yıl sonuna kadar tüm ülkelerdeki 18 yaş altı kullanıcıların hesaplarına otomatik ayar olarak uygulanacağı belirtilen açıklamada, yetişkinlere yönelik içeriklerin sadece ebeveynin izin verdiği durumda kullanıcıya sunulacağı aktarıldı.

REKLAM

Açıklamada, rahatsız edici, cinsel temalı, alkol ve tütüne yönelik içerikler gibi halihazırda genç kullanıcılardan gizlenen içeriklerin yanı sıra yeni düzenleme kapsamında, argo ifadeler, tehlikeli hareketler, zararlı ve bağımlılık yapıcı bazı maddeler içeren paylaşımların 18 yaşın altındaki kullanıcılara gösterilmeyeceği ya da önerilmeyeceği kaydedildi.