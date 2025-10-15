Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye lideri Şara ile görüşecek
Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Moskova'da Suriye lideri Şara ile bir araya gelecek
Giriş: 15.10.2025 - 09:44 Güncelleme: 15.10.2025 - 09:44
Reuters, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Moskova'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile görüşeceğin duyurdu.
Kremlin'de ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Şara'nın Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin 8 Aralık'ta bu yana Rusya'ya yaptığı ilk ziyaret olduğunu ifade edildi.
