Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz (Zonguldak ve Düzce hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 20° Ankara Parçalı bulutlu 19° İzmir Parçalı bulutlu 23° Antalya Güneşli 25° Trabzon Kısmen Güneşli 19° Bursa Parçalı bulutlu 19° Adana Güneşli 28° Diyarbakır Güneşli 24° Gaziantep Güneşli 24° Ağrı Güneşli 17°

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu İSTANBUL °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı EGE Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA 14°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM ANTALYA 16°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu HATAY 13°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu ÇANKIRI °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin (Zonguldak ve Düzce haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı DÜZCE °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu REKLAM SİNOP °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C Parçalı bulutlu RİZE °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı TRABZON °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu KARS °C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu REKLAM MALATYA °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 24°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 26°C Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 24°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 25°C