        Haberler Dünya Fransız Sosyalist Partisi 'zengin vergisi' için mücadele edecek | Dış Haberler

        Fransız Sosyalist Partisi 'zengin vergisi' için mücadele edecek

        Fransız Sosyalist Partisi, ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizin temel politikalarına engel olmayacağını ve 'zengin vergisi' için mücadele edeceklerini duyurdu. Plana göre 100 milyon avronun üzerindeki servete %2 vergi uygulanacak. Parti, bu vergiyle yıllık 20 milyar avroluk bir bütçe katkısı bekliyor.

        Giriş: 16.10.2025 - 10:46 Güncelleme: 16.10.2025 - 10:46
        Fransız Sosyalist Partisi'nin hedefi: Zengin vergisi
        Fransız Sosyalist Partisi, üçe bölünmüş parlamentonun yarattığı siyasi kriz içinde temel prensiplerinden biri olan vergi sisteminin değiştirilmesi konusunda bir adım atmayı planlıyor.

        Onaylanamadığı için kriz yaratan 2026 bütçesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un atadığı başbakanlarla sol ittifak arasındaki en büyük görüş farklılığı olarak öne çıkan 'vergi sistemi', siyasi gruplar arasındaki çekişmenin ana odağı.

        Sosyalist Parti'nin planına göre, Fransa'nın en zengin insanlarından 'zengin vergisi' alınacak, partiye göre bu yolla bütçe denkliğinde adım atılmış ve vergide adalet sağlanmış olacak.

        Parlamentodaki Sosyalist Parti grubu Başkanı Boris Vallaud, Fransa'daki çok yüksek varlıklı kişileri vergilendirmenin "temel savaşlarından biri olduğunu ve tüm enerjilerini buna harcayacaklarını" söyledi.

        Sosyalistler, adını Fransız ekonomist Gabriel Zucman'dan alan "Zucman vergisini" öneriyor. 100 milyon avronun üzerindeki servete yıllık yüzde 2 vergi uygulanacak ve bu vergi, vergi mükelleflerinin yaklaşık yüzde 0.01'ini etkileyecek.

        Önerilen yüzde 2'lik verginin ülkedeki 1800 haneyi etkilemesi, bütçeye yıllık 20 milyar avro kadar gelir getirmesi ve Fransa'nın GSYH'sinin yüzde 5.4'ü olarak tahmin edilen bütçe açığını azaltmaya yardımcı olması bekleniyor.

        Fransa başbakanlarının bitmeyen sınavı

        Bu yıl yüzde 5,4 olan bütçe açığını GSYH'nin yüzde 4,7'sine düşürmeyi hedefleyen Başbakan Lecornu'nun bütçe tasarısı, kurumlar vergisi muafiyetlerinde kesintiler, sosyal yardım katkılarında daha sıkı kurallar ve yeni vergiler de dahil olmak üzere 30 milyar avrodan fazla bir kesintiye dayanıyor.

        Başbakan ilk büyük sınavını bugün, biri sol görüşlü La France Insoumise ve diğeri Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Ralli partisi tarafından ortaya atılan ve azınlık hükümetini devirmek amacıyla yapılması beklenen iki güvensizlik oylamasıyla verecek.

        Sosyalist Parti, Lecornu'dan istediğinin bir kısmını aldı

        Sosyalist Parti, Lecornu'yu düşürmek için yapılan oylamaya katılmayıp geri çekilme kararı aldı. Bu sebeple başbakanın bu oylamadan sağ salim çıkması bekleniyor.

        Sosyalist Parti'nin oylamaya katılmamasının sebebi ise, Lecornu'nun bunun için taviz vermiş olması.

        Lecornu, Sosyalistlerin kendisini devirmeme kararını güvence altına almak için, Macron'un 2023'te büyük sokak gösterileri arasında zorla kabul ettirdiği ve emeklilik yaşını birkaç yıl içinde 62'den 64'e çıkarmaya başlayan dönüm noktası niteliğindeki emeklilik değişikliklerini askıya almak için önemli bir taviz verdi.

        Hükümeti devirmeye yönelik herhangi bir girişimde belirleyici oylara sahip olacaklarının farkında olan Sosyalistler, Macron'un merkezcilerinin güçlü muhalefetine rağmen, şimdi bu kozu bir tür zenginlik vergisini zorlamak için kullanmak istiyor.

        Sosyalistlerin lideri Faure sosyal medyada, "Önümüzdeki tartışmalarda biz solcular Zucman vergisini ve kamu hizmetlerini savunmak ve en yoksulları korumak için birlikte çalışacağız. Zucman vergisinin kabul edilmemesi halinde büyük servetleri, yüksek servetleri ve büyük şirketleri hedef alan bir dizi başka önerimiz olacak" dedi.

        "Vergide adaletsizlik birçok ülkede hat safhada"

        Bu ayın başlarında Reuters'a verdiği bir mülakatta ekonomist Zucman, birçok ülkede en varlıklı hanelerin çoğu vatandaştan daha az gelir vergisi ödediğini ve Fransa'da bu uçurumun özellikle belirgin olduğunu söyledi:

        "İlk olarak, milyarderler Fransa'da neredeyse hiç gelir vergisi ödemiyor ve ikinci olarak da servetleri son 15 yılda özellikle hızlı bir şekilde arttı."

        Bu ay Fransız Le Monde gazetesinde yazan önde gelen yedi ekonomistten oluşan bir grup, verginin 5 milyar avroya yakın bir gelir getireceğini ve varlıklı insanların Fransa'yı terk etmesine neden olabileceğini söyledi.

        Lecornu vergiye açıkça karşı çıktı ancak parlamentoda yaptığı ilk politika konuşmasında büyük servetler için istisnai bir vergi talep edeceğini söyledi. Başbakan, emeklilik değişikliklerini askıya almanın kamu kesesine bir maliyeti olacağını ve açığın telafi edilmesi gerekeceğini belirtti.

