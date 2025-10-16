İnsanlık tarihinin en eski selamlaşma biçimi: İlk tokalaşma ne zaman başladı?

Tokalaşma bugün iş görüşmelerinden uluslararası zirvelere kadar hayatın her alanında var. Ancak bu basit jestin kökeni, sandığımızdan çok daha eski ve derin. İnsanlık tarihinin en eski ritüellerinden biri olan el sıkışmanın ardında, savaşsızlık mesajından sadakat yeminlerine kadar uzanan binlerce yıllık bir hikâye yatıyor...