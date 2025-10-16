Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Kanser hastası yatalak eşine kurşun yağdırdı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kanser hastası yatalak eşine kurşun yağdırdı!

        İzmir'de, 70 yaşındaki R.T., bir süredir kanser tedavisi gören ve yatalak olan eşi 69 yaşındaki İzadiye Teker'i ruhsatsız silahıyla öldürdü. Olayın ardından katil koca gözaltına alınırken kadının cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.10.2025 - 07:35 Güncelleme: 16.10.2025 - 07:35
        İzmir'in Bornova ilçesinde yürek yakan olay, Rafetpaşa Mahallesi'nde dün saat: 20.00 sıralarında meydana geldi.

        EŞİNİ ÖLDÜRÜP POLİSİ ARADI

        Edinilen bilgiye göre R.T. (70), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini tabancayla vurduğunu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        AA ve İHA'daki habere göre sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, İzadiye Teker'in (69) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kadının cenazesi, olay yeri incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

        Olayla ilgili şüpheli R.T, suç aleti ruhsatsız tabancayla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İzadiye Teker'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve yatalak olduğu öğrenildi.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
